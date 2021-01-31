صلاح يرجح كفة ليفربول على وست هام

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة، ليرتفي للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة وراء الثاني مانشستر يونايتد، فيما بقى رصيد وست هام 35 نقطة في المركز الخامس.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في الدقيقتين (57 و68)، قبل أن يضيف جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث (84)، فيما أحرز كريج داوسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012