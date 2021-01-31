الارشيف / اخبار العالم

صلاح يرجح كفة ليفربول على وست هام

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر صلاح يرجح كفة على وست هام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-31 | 19:52

صلاح يرجح كفة ليفربول على وست هام

153 مشاهدة

اقتنص حامل اللقب ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه وست هام يونايتد 3-1 مساء الأحد، ضمن الجولة 21 من .

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في الدقيقتين (57 و68)، قبل أن يضيف جورجينيو فينالدوم الهدف الثالث (84)، فيما أحرز كريج داوسون هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 87.

 

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة، ليرتفي للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة وراء الثاني مانشستر يونايتد، فيما بقى رصيد وست هام 35 نقطة في المركز الخامس.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا