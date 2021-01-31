شركاء الفترة الانتقالية بالسودان يتوافقون على مرشحي الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، مساء الأحد، التوافق على مرشحي الحكومة الجديدة وتقديم القوائم إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك غدا الإثنين.

وقالت المتحدث باسم مجلس الشركاء مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن المجلس عقد اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور ممثلي كافة مكونات شركاء الفترة الانتقالية.

وأضافت أن الاجتماع اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

وتابعت "أتفق الجميع على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لسيادة رئيس مجلس الوزراء غدا الإثنين ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".

وأوضحت أن المجلس أستعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية.



مشيرة إلى أنه بعد نقاش شفاف تم تحويل الرؤية إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، عبر لجنة تنهي عملها خلال فترة وجيزة وذلك قبل إعلان الحكومة الانتقالية الخميس الموافق 4 فبراير/شباط المقبل.