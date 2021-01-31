شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي يصر على إرهابه النووي العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يصر نظام خامنئي على إرهابها وتحديها للمجتمع الدولي والمضي في سياستها الابتزازية للإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية وتخصيب اليورانيوم والبحث عن إنجاز سياسي، إذ رفض رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم (الأحد) تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تطالب طهران بالعودة لالتزاماتها.

ودعا قاليباف إدارة الرئيس الأمريكي إلى البحث عن آلية لإلغاء الحظر المفروض على طهران ورفع العقوبات بدل وضع شروط مسبقة للعودة إلى الاتفاق النووي، زاعماً أن بلاده لن تدخل لعبة جديدة للحصول على نصف وعود.

فيما رأى المتحدث الأسبق باسم الخارجية الإيرانية، حميد رضا آصفي أن بايدن لن يعود للاتفاق النووي بسهولة، معتبراً أن مواقف المسؤولين الأمريكيين بعد الفوز في الانتخابات تدل بشكل واضح على التغير في المواقف تجاه إيران مقارنة بما أعلنوه خلال الحملة الانتخابية.

وأضاف «لا أعتقد أن أي شيء كبير سيحدث أو خطوة ستتخذ من قبل الأمريكيين في فترة حكومة روحاني الحالية»، لافتاً إلى أن القضايا معقدة للغاية بحيث لا يمكن إدارتها كلها بسهولة وسرعة.