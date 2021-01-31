شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نرفض أي عمل يمس بحقوقنا في مياه النيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الأحد) موقف بلاده الثابت في حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول بالأساس الشواغل المصرية خصوصاً قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وأكد السيسي خلال استقباله بقصر الرئاسة بمصر الجديدة شرق القاهرة اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه على أهمية مياه النيل لمصر وشعبها.

بدوره، أكد الفقيه أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية، معرباً عن ثقته في استمرار مصر في الاضطلاع بدورها في تعزيز الجهود التنموية في إفريقيا، إلى جانب صون الاستقرار الأمني والسياسي.