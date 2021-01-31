شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: باقون في أفغانستان لما بعد المهلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت مصادر في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم (الأحد) أن القوات العسكرية الدولية باقية في أفغانستان لما بعد مهلة الاتفاق الأمريكي مع حركة طالبان التي حددت في نهاية أبريل.

وقالت مصادر في الحلف في تصريحات صحفية إن شروط الانسحاب ومقوماته لم تكتمل بعد، موضحة أنه بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة سيكون هناك تعديل في قرارات الانسحاب المتسرعة.

وأكدت المصادر أن إستراتيجية خروج القوات من أفغانستان في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكون أفضل وأكثر انسيابا من السابق، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وقعت اتفاقا مع طالبان أوائل العام الماضي يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو، مقابل تنفيذ طالبان ضمانات أمنية معينة غير أن البنتاغون أعلن قبل يومين أن إدارة بايدن ترى أنه من الصعب المضي قدما نحو تسوية عبر التفاوض مع طالبان بدون التزام الحركة بالتعهدات التي نص عليها اتفاق العام الماضي الذي أبرم في الدوحة خصوصاً في ما يتعلق بنبذ الإرهاب ووقف الهجمات ضد قوات الأمن الأفغانية.