حملة طبية وحقائب شتوية سعودية في السودان والأردن واليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت الحملات الطبية والإنسانية السعودية في السودان والأردن واليمن، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

واختتم المركز حملته الطبية التطوعية الثالثة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في منطقة الكلاكلة بجمهورية السودان، وقام الفريق الطبي منذ انطلاق الحملة بالكشف على 836 حالة، وتنفيذ 400 عملية جراحية، وتوزيع 557 نظارة طبية، وصرف 2.580 من الأدوية المتنوعة، استفاد منها العائلات والأفراد الأكثر احتياجا، وتأتي هذه الحملات الطبية المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.

ووزع المركز 5.427 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 10.854 بطانية، استفاد منها 27.135 فردا في محافظات: عمان، المفرق، العقبة، مادبا، إربد، الكرك، معان، جرش، عجلون، الطفيلية.

وفي حجة اليمنية، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة تقديم خدماتها العلاجية، وبلغ عدد المستفيدين من 14 حتى 20 يناير الماضي 182 مستفيدا في الباطنة، و211 في قسم التوعية والتثقيف.