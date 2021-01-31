إسرائيل تعتقل 6 فلسطينيين ورئيس ناد

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وأفادت مصادر محلية في محافظتي جنين والخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في بلدة قباطية جنوب جنين، فيما اعتقلت فلسطينيا أثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الفحص على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم «إن قوات الاحتلال داهمت منزل الغول واقتادته إلى مقر النادي في بلدة سلوان جنوب الأقصى».
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