شكرا لقرائتكم خبر الديمقراطيون يجهزون للمحاكمة الثانية لترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشير التوقعات إلى أن المحاكمة الثانية لاتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتقصير ستكون أسرع وأكثر قوة.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة المقبلة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد بإجراء مختلف جذريا، مسلحين بالدروس المستفادة من أول محاكمة لاتهام ترمب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحا ومباشرة فى ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وفي هذه المرة، صوت مجلس النواب على اتهام ترمب بالتقصير في غضون أسبوع بسبب التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير.