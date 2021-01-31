تدريب جوي مصري فرنسي مشترك

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وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، «إن التدريب المشترك يهدف إلى صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة، وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت القوات المسلحة المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، «إن التدريب المشترك يهدف إلى صقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولا لأعلى معدلات الكفاءة، والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة، وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف».

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