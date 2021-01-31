عقيلة صالح يتقدم المرشحين لرئاسة ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر اسم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الأسماء المرشحة للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، المعلنة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمهيدا لتشكيل حكومة موقتة موحدة تقود البلاد لحين إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وقالت البعثة في بيان «إن القائمة ضمت 21 شخصا لتولي منصب رئيس الوزراء و24 شخصا للمجلس الرئاسي، ومن أبرز الأسماء في القائمتين رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش ورئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري وعضو المجلس الرئاسي السابق موسى الكوني وسفير ليبيا في المغرب عبد المجيد سيف النصو وسفيرها في الأردن محمد البرغثي، إضافة إلى 3 سيدات.

وسيعقد اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة.

وتعهد جميع المرشحين باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021. كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا.

وتغرق ليبيا في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين (حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ طرابلس مقرا، وسلطة يجسدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد).

وتوصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة في أكتوبر 2020 واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة، واتفق ممثلون من المعسكرين، خلال اجتماعهم في مصر قبل نحو أسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات.