شكرا لقرائتكم خبر عن إنفلونزا الطيور تفتك بأكثر من 250 بجعة في موريتانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نواكشوط: «رويترز»

قالت وزارة البيئة الموريتانية، إن نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيوره نفقت بسبب فيروس «إتش 5 إن1» في محمية وطنية موريتانية قريبة من منطقة شمالي السنغال أصيبت بالفيروس.

وتم اكتشاف الطيور النافقة في «حوض» تابع للمحمية الوطنية لجاولينج الواقعة على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال، ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعاً من الطيور.

وقالت الوزارة في بيان، يوم السبت، إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر «الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار، ووقف جميع الأنشطة فوراً».

ويأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير/كانون الثاني في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقاً أنها نفقت بسبب فيروس «إتش 5 إن1».

وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس الواقعة على بعد 192 كيلومتراً جنوباً، مما أدى إلى إعدام حوالي 100 ألف دجاجة. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.