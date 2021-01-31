توجيهات الشيخة جواهر منهج للتثقيف الصحي في مواجهة كوفيد-19

الشارقة- ميرفت الخطيب

حققت إدارة التثقيف الصحي، والجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إنجازات نوعية خلال عام 2020، عبر اعتماد استراتيجية عمل مبتكرة تتواءم مع تداعيات جائحة «كوفيد – 19»، معززة بجهود المنظومة الصحية في الإمارات.

واستفاد من الرسائل التوعوية للإدارة أكثر من مليون شخص، عبر 130 محاضرة وورشة تثقيفية افتراضية، واستشارات صحية عن بعد لنحو 29187 ألف شخص، ونشر 178 كتيب ومادة فلمية توعوية، ليتجاوز عدد التفاعل الجماهيري مع حسابات المجلس على إنستجرام وتويتر مليون و600 ألف متابع.

وانتهجت الإدارة في حملاتها ومشاريعها الصحية، توجيهات وفكر قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في سعيها نحو تحسين مستويات الصحة العامة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي معافى.

حرصت الإدارة في عام 2020، على إطلاق البرامج المبتكرة والمبادرات البناءة المتنوعة واستهداف كافة الفئات العمرية في المجتمع، وفيما يخص الاستجابة السريعة لتداعيات جائحة كوفيد 19 على كافة المستويات، استحدثت الإدارة معايير جديدة لبرنامج المدارس الصحية، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة في المدارس، بالإضافة إلى توجيه بوصلة برنامج وازن المسح الصحي الأول لموظفي حكومة الشارقة، نحو تعزيز صحة الموظفين حيث أطلقت الإدارة دراسة «العمل عن بعد وصحة الموظف».

خطط للطوارئ

قدم مؤتمر صحتي الثامن الذي نظمته الإدارة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وشهد مشاركة واسعة من المنظمات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية ونُخبة من قادة القطاع الصحي، 4 توصيات محلية وعالمية لضمان بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال أزمة فيروس كورونا، منها وضع خطط الطوارئ والأزمات ضمن البيئات المدرسية في ظل جائحة كوفيد -19.

جاهزية عالية

أكدت إيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد شكلت تحدياً لمختلف القطاعات ولا سيما الصحية في كافة دول العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات من خلال الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة والإجراءات الحكومية الاستباقية، أن تقدم تجربة استثنائية في تعاملها بكفاءة عالية لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، منوهةً بأن الإدارة وبفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات الحكيمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أثبتت جاهزيتها العالية لتطوير الاستراتيجيات وإطلاق برامج ومشاريع صحية مبتكرة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب المتغيرات المستجدة، ويحقق الهدف الأسمى للإدارة الرامي إلى تعزيز جهود إمارة الشارقة بالتوعية الصحية وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية.