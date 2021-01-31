شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاحي: مبادرات «الهلال» رسالة محبة من الإمارات لشعوب العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الهيئة حملت على عاتقها خلال العقود الماضية، مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات إلى كل شعوب العالم التي تعاني وطأة الظروف، من خلال مبادراتها ومشاريعها المنتشرة على مستوى العالم من دون تمييز، ومن دون أي اعتبارات غير إنسانية، بل كانت وستظل الحاجة هي المعيار الوحيد لتلبية نداء الإنسانية، وتقديم المساعدة المطلوبة.

وقال في تصريح - بمناسبة الذكرى 38 لتأسيس الهلال الأحمر الإماراتي - إن الهيئة أصبحت صرحاً إنسانياً وتنموياً يشار له بالبنان محلياً، وإقليمياً، ودولياً، بفضل الدعم والمساندة التي تجدها من قيادة الدولة الرشيدة، والاهتمام والمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، لبرامجها ومشاريعها وتحركاتها المستمرة على الساحة الإنسانية الدولية، والمساندة والدعم من المانحين والمتبرعين.

وأضاف أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادته لمسيرة الهيئة قرابة أربعة عقود، عزز قدراتها، ووضعها في مقدمة المنظمات التي تمتلك حلولا جريئة ومبتكرة لكل القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات البشرية، مؤكداً أن الهيئة تحقق في كل يوم من الإنجازات ما يكفل لها الريادة والتميز والتفوق في صون الكرامة الإنسانية وتخفيف المعاناة. (وام)