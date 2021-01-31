السيسي عن سد النهضة: «نرفض أي إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل»

الشارقة - اميمة ياسر -

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، التأكيد على رفضه "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل".

وشدد الرئيس السيسي على "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، اليوم الأحد، في لقاء استعرض مجموعة من القضايا، على رأسها سد النهضة، في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي "أكد مجدداً على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية يتناول بالأساس الشواغل المصرية، خاصة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل".

من جانبه، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق المكثف للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق "عادل ومتوازن" بشأن هذه القضية الحيوية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والاطلاع على رؤية السيسي تجاه عدد من الموضوعات والقضايا الإفريقية، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد القمة الإفريقية السنوية المقبلة.