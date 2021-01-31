أمزازي: بلاغ توقيف الدراسة مفبرك ونحتفظ بحق المتابعة القضائية

جدة - عبدالحي حسين - كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميد، أن بلاغ توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين فاتح فبراير وحتى إشعار آخر مفبرك.

ونشر أمزازي تدوينة كتب فيها “عمد بعض الأشخاص إلى تداول بلاغ مفبرك منسوب إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص توقيف الدراسة بجميع الأسلاك والمستويات انطلاقا من يوم الاثنين 01 فبراير وحتى إشعار آخر”.

وتابع من خلال التدوينة ذاتها “إن الوزارة تنفي نفيا قاطعا إصدار أي بلاغ بهذا الشأن كما تذكر التلاميذ والأسر على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين فاتح فبراير 2021”.

وتابع “جميع البلاغات الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.

وأضاف “إذ تقدم الوزارة هذا التوضيح، فإنها تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية ضد الشخص أو الأشخاص الذين يعمدون إلى الترويج لهذه الأخبار الزائفة”.

وقال بلاغ للوزارة “لا يتعلق الأمر بتاتا باقرار عطلة مدرسة استثناٸية، ان الدروس الحضورية ستعوض بدروس عن بعد تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد”.