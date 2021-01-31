“شان” الكاميرون…المنتخب المحلي “يتجاوز” عقبة زامبيا بثلاثية ويبلغ المربع الذهبي

جدة - عبدالحي حسين - نجح المنتخب المحلي في الظفر ببطاقة بلوغ نصف نهاٸي كأس افريقيا للمحليين بعد تغلبه في مباراة الربع علی منتخب زامبيا بثلاثة أهداف لواحد.

وأنهی المنتخب المحلي الشوط الأول من مباراته أمام زامبيا، لحساب ربع نهاٸي كأس افريقيا للاعبين المحليين، متقدما بثلاثية نظيفة.

ولم يمهل المنتخب المحلي منافسه الزامبي كثيراً بعدما تمكن المهاجم سفيان الرحيمي من افتتاح حصة التهديف دقاٸق قليلة بعد صافرة البداية.

رغبة المنتخب المحلي في خوض باقي الدقاٸق بأريحية أكبر أسفرت عن توقيع الهدف الثاني بواسطة متوسط ميدان اتحاد طنجة بامعمر، والثالث من ضربة جزاء بواسطة أيوب الكعبي، مهاجم الوداد.

الجولة الثانية حاول خلالها المنتخب المحلي تأمين النتيجة تحسبا لاندفاع المنافس، الذي تمكن من توقيع هدفه الوحيد، وهو المبتغی الذي نجح فيه لاعبو المنتخب بضمانهم الظفر بتأشيرة بلوغ المربع الذهبي في رحلة الحفاظ عن اللقب القاري، الذي أحرزوه خلال النسخة الماضية.