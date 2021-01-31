التوزيع الجغرافي للإصابات 466 بكورونا..جهتا البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات466 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 144 حالة جديدة، منها 125 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 87 حالة، منها 39 حالة بتطوان.

وسجلت بجهة سجلت الشرق 55 حالة، وبجهة الرباط سلا الصخيرات 76 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 44 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 22 حالة، ثم 4 حالة بدرعة تافلالت، و14 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم 3 حالة ببني ملال خنيفرة، وبجهة فاس مكناس سجلت 7حالات، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، و5حالات بجهة كلميم واد نون.

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