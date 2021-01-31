الشوط الأول.. المنتخب المحلي يتقدم أمام زامبيا بثلاثية في ربع نهاٸي”الشان”

جدة - عبدالحي حسين - أنهی المنتخب المحلي الشوط الأول من مباراته أمام زامبيا، لحساب ربع نهاٸي كأس افريقيا للاعبين المحليين، متقدما بثلاثية نظيفة.

ولم يمهل المنتخب المحلي منافسه الزامبي كثيراً بعدما تمكن المهاجم سفيان الرحيمي من افتتاح حصة التهديف دقاٸق قليلة بعد صافرة البداية.

رغبة المنتخب المحلي في خوض باقي الدقاٸق بأريحية أكبر أسفرت عن توقيع الهدف الثاني بواسطة متوسط ميداني اتحاد طنجة بامعمر، والثالث من ضربة جزاء بواسطة أيوب الكعبي.

ودخل المحليون مباراة زامبيا، على أرضية ملعب التوحيد بمدينة دوالا، بتشكيلة تتكون من

أنس الزنيتي، يحيى جبران، محمد علي بامعمر، أيوب الكعبي، حمزة المساوي، سفيان البوفتيني، عبد الإله الحافيظي، سفيان الراحيمي، عمر النمساوي، أدم النفاتي وعبد المنعم بوطويل.