الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد تسجیل 635 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد، لیرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 165257 ولم تسجل اي حالة وفاة لیستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 959 حالة.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند وفقا لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) ان عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 58 حالة لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا بمرض (كوفید 19 (ولازالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 6367 حالات.