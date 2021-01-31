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دولة الإمارات تعلن عن تحقيق أعلى معدل يومي للقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تعلن عن تحقيق أعلى معدل يومي للقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع الإماراتية أن اليوم " الأحد" شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح " كوفيد- 19 " و هو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

 

وأشاد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بجهود القائمين على الحملة و خط الدفاع الأول و المشاركين فيها و ثمن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل و المقيمين على أرضها مؤكدا أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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