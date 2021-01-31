شكرا لقرائتكم خبر عن 1.9 تريليون دولار.. نواب جمهوريون يحثون بايدن على إعادة النظر في خطة التعافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت مجموعة تضم عشرة جمهوريين معتدلين من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن اليوم الأحد على إعادة النظر في خطته التي تتكلف 1.9 تريليون دولار للتعافي من كوفيد-19 قائلين إنهم يريدون عقد اجتماع لبحث تسوية يعتقدون إنها يمكن أن تحظى بتأييد من أعضاء الحزبين. وقالت سوزان كولنز وليزا موركوسكي وميت رومني وسبعة آخرون في رسالة لبايدن إنهم سيكشفون غدا الاثنين عن مقترحهم التشريعي لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وسيكون مدى الإقبال الذي تحصل عليه خطة بايدن بين الأفراد والشركات بمثابة اختبار مبكر لوعد الرئيس الجديد بالعمل مع الجميع وسط الانقسام السياسي.

وشكك بعض الجمهوريين، الذين خسروا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، في تكلفة الخطة في حين حث آخرون على اتخاذ إجراءات موجهة بشكل أكبر. وقالت المجموعة في الرسالة التي من بين الموقعين عليها كذلك بيل كاسيدي وشيلي مور كابيتو وتود يونج وجيري موران ومايكل راوندز "مقترحنا يعكس العديد من أولوياتك المعلنة، وبدعمنا، نعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تحظى بموافقة سريعة في الكونجرس بتأييد من الحزبين".