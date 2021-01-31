شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تمدد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطنة عُمان تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر بدءاً من يوم غد الإثنين الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في بيان أن قرار التمديد جاء بناءً على توصية الفريق الفني المختص.

وأشارت إلى أن قرار تمديد الإغلاق سينتهي في الساعة السادسة من مساء الإثنين المقبل الموافق الثامن من فبراير