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سلطنة عُمان تمدد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سلطنة عُمان تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر بدءاً من يوم غد الإثنين الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضحت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار (كوفيد 19) في بيان أن قرار التمديد جاء بناءً على توصية الفريق الفني المختص.

وأشارت إلى أن قرار تمديد الإغلاق سينتهي في الساعة السادسة من مساء الإثنين المقبل الموافق الثامن من فبراير

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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