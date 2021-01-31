شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 أشخاص إثر هجوم على فندق بمقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفر هجوم على فندق بوسط العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد عن مقتل أكثر من تسعة أشخاص.

ودمر تفجير انتحارى بسيارة ملغومة مدخل فندق " أفريك " ، في وسط العاصمة مقديشو ، وأعقبه إطلاق نار كثيف ، بحسب مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الذي كان في مكان الانفجار وقت وقوعه .

وقال ضابط الشرطة الصومالية علي حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسلحين المشتبه بهم اقتحموا على الأرجح الفندق بعد الانفجار. وأضاف حسن أن أكثر من تسعة أشخاص قتلوا في الهجوم ، معظمهم من المدنيين.

ونقلت العديد من سيارات الإسعاف الجرحى إلى المستشفى. ولا يزال من الممكن سماع دوي انفجارات صغيرة وقنابل يدوية وإطلاق نار في المنطقة.