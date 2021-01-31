لتجاوز الصعاب.. عقيلة صالح يشدد على ضرورة وحدة الليبيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الأحد، إن الكثير من المشاكل الحياتية بليبيا في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء لعقيلة صالح، بمشايخ وأعيان المجلس الأعلى لقبائل برقة، بحضور عضو مجلس النواب عز الدين قويرب، حيث أكد أن الأمور على الساحة الليبية مطمئنة، وأن كثيرا من المشاكل والعراقيل في طريقها للحل خلال الأسبوع المقبل، ومنها فتح الطريق الساحلي وتجاوز مشكلة السيولة في المصارف الليبية.

ثوابت وطنية

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، مؤكدا أن بلاده بحاجة للترابط والمحافظة على الثوابت الوطنية.

وأشار إلى أن "الليبيين قادرون على تجاوز الصعاب كما تجاوز الأجداد صعاب المرحلة التأسيسية"، مؤكدا ضرورة تجاوز الخلافات والصعاب من أجل أن يعم الوطن الخير والرخاء.

وأكد مشايخ وأعيان برقة تأييدهم لكل الخطوات التي تبذل من أجل أن تسابق ليبيا الزمن نحو مستقبل أفضل، مشيدين بدور رئيس مجلس النواب من خلال دعمه للجيش في معركة القضاء على الإرهاب وتحرير مدينة بنغازي ودرنة ومناطق الجنوب من قبضة الإرهابيين والجماعات المتطرفة ودعم الحكومة المؤقتة لتخوض معركة الإصلاح والبناء والتنمية، بحسب البيان.

وترشح رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على منصب رئيس المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية المقرر حسم أسماء المرشحين عليها، خلال الأسبوع الجاري.



وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا، بعد انتهاء المدة المقررة لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية.

وقالت البعثة الأممية إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.