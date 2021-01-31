شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوريون يحثون بايدن على إعادة النظر في خطة التعافي من «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن – رويترز

حثت مجموعة من الجمهوريين المعتدلين من أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن، الأحد، على إعادة النظر في خطته التي تتكلف 1.9 تريليون دولار للتعافي من «كوفيد-19»، قائلين إنهم يريدون عقد اجتماع لبحث تسوية يعتقدون إنها يمكن أن تحظى بتأييد من أعضاء الحزبين.

وقالت سوزان كولنز، وليزا موركوسكي، وميت رومني، وسبعة آخرون، في رسالة لبايدن إنهم سيكشفون، الاثنين، عن مقترحهم التشريعي لمعالجة أزمة فيروس كورونا.

وسيكون مدى الإقبال الذي تحصل عليه خطة بايدن بين الأفراد والشركات بمثابة اختبار مبكر لوعد الرئيس الجديد بالعمل مع الجميع وسط الانقسام السياسي.

وشكك بعض الجمهوريين الذين خسروا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، في كلفة الخطة في حين حث آخرون على اتخاذ إجراءات موجهة بشكل أكبر.

وقالت المجموعة في الرسالة: «مقترحنا يعكس العديد من أولوياتك المعلنة، وبدعمنا، نعتقد أن هذه الخطة يمكن أن تحظى بموافقة سريعة في الكونجرس بتأييد من الحزبين».