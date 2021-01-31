شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يتقدم 10 نقاط في صدارة «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسع أتلتيكو مدريد الفارق على قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليجا»، مع وصيفه ريال مدريد إلى 10 نقاط بفوزه 4-2 خارج ملعبه على قادش في مباراة مملوءة بالأحداث، الأحد، بمساعدة هدفين من لويس سواريز متصدر قائمة هدافي المسابقة.

ومنح سواريز التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 28 بتسديدة من ركلة حرة، وعادل ألفارو نيجريدو مهاجم قادش النتيجة بعد سبع دقائق لاحقة قبل أن يعيد ساؤول نيجيز التقدم للضيوف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وطالب قادش باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما أوقف كوكي لاعب أتلتيكو الكرة بيده وهو على الأرض، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد مراجعة اللقطة على الشاشة الموجودة خارج الملعب، وحصل أتلتيكو على ركلة حرة في بداية الشوط الثاني سجل منها سواريز هدفه 14 هذا الموسم.

وقلص نيجريدو الفارق إلى هدف واحد في الدقيقة 71 وحاصر قادش الفريق الزائر في منطقة جزائه لفترات طويلة قبل أن يهز كوكي الشباك في الدقيقة 88 ليحقق فريق المدرب دييجو سيميوني انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، مع بقاء مباراة مؤجلة له.