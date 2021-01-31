شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هيلتون فالنتاين مؤسس «ذا أنيمالز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي عازف الجيتار البريطاني هيلتون فالنتاين، العضو المؤسس لفرقة الروك «ذا أنيمالز»، التي اشتهرت بنسختها من أغنية «ذا هاوس أوف ذا رايزينج صن»، عن 77 عاماً.

واعتبرت «أبكو ميوزيك» أن «فالنتاين كان عازف جيتار رائداً أثّر في موسيقى الروك أند رول لعقود».

وأسس فالنتاين «ذا أنيمالز» عام 1963 مع المغني إريك بوردون، وعازف الجيتار تشاس تشاندلر، وعازف الأرجن آلن برايس وعازف الطبول جون ستيل.

وتنتمي الفرقة إلى طبقة عمالية اشتهرت عالمياً عام 1964 باستعادتها لأغنية تراثية أمريكية بعنوان «ذا هاوس أوف ذا رايزينج صن»، وبقيت نسختها من هذه الأغنية أسابيع عدة على رأس ترتيب الأغنيات في بريطانيا والولايات المتحدة. وبعد حل الفرقة عام 1966، سجل هيلتون فالنتاين أسطوانة منفردة بعنوان «أول إن يور هيد».