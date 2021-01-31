اجتماع تنسيقي للأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، اجتماعاً تنسيقياً عبر تقنية الاتصال المرئي مع ممثلي أندية الدولة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021: الوحدة، والعين، وشباب الأهلي والشارقة.

حضر الاجتماع محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، وإبراهيم عبد الملك نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي، وخالد الهنائي المدير التنفيذي لنادي الوحدة، وسلطان راشد مشرف الفريق بنادي العين، ووحيد عرفات المدير التنفيذي لشركة كرة القدم في نادي الشارقة.

وتناول الاجتماع الجوانب الخاصة بمشاركة أندية الدولة في النسخة الحالية من البطولة التي ستشهد للمرة الأولى في تاريخها، مشاركة 40 نادياً تم توزيعها على 10 مجموعات بواقع خمس مجموعات لمنطقة الغرب، وخمس مجموعات لمنطقة الشرق.

وناقش الاجتماع اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ما يتعلق باستضافة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا، المقررة من 14 حتى 30 أبريل/نيسان 2021 بنظام التجمع، حيث كان الاتحاد القاري قد خاطب الاتحادات الوطنية حول فتح باب استضافة إحدى المجموعات أو أكثر، وفق شروط ومعايير محددة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على توفير كل الاحتياجات الخاصة بمشاركة أنديتنا في هذه البطولة، وتقديم الدعم الكامل لها لضمان الظهور بصورة تعكس مدى تطور الكرة الإماراتية.

وأشاد الأمين العام بالحضور الإيجابي لممثلي الأندية في هذا الاجتماع الذي شهد نقاشاً واسعاً حول النسخة الجديدة، وموعد انطلاقها، إلى جانب تقديم شرح كامل حول متطلبات واشتراطات الاتحاد القاري بشأن الاستضافة، مؤكداً أهمية التعاون الدائم والمستمر من رابطة المحترفين الإماراتية حول كل ما يتعلق بالروزنامة الكروية.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وجود نادي شباب الأهلي في المجموعة الأولى، إلى جانب أندية الهلال السعودي، والاستقلال الطاجيكي المتأهل من التصفيات (1)، فيما سيحضر نادي الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم تراكتور الإيراني، وباختكور الأوزبكي، والمتأهل من التصفيات (2 )، بينما سيواجه نادي العين في التصفيات نادي فولاذ خوزستان الإيراني، والفائز منهما سيلعب ضمن المجموعة الرابعة، ويلعب نادي الوحدة مع نادي الزوراء العراقي، والفائز منها سيلعب ضمن المجموعة الخامسة.