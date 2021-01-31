لاتسيو يهزم أتالانتا في عقر داره

واصل لاتسيو انتصاراته المتوالية، وصعد إلى المركز الرابع مؤقتاً عندما أطاح بمضيفه أتالانتا 3-1في عقر داره في برجامو في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم لاتسيو بهدفين سجلهما المونتينيجري آدم ماروسيتش بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر تمريرة من المدافع الروماني شتيفان رادو (3)، والأرجنتيني خواكين كوريا عندما تلقى كرة رأسية من الهداف تشيرو ايموبيلي خلف الدفاع فانطلق من منتصف الملعب فتوغل وراوغ الحارس بيرلويجي جوليني قبل أن يتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (51).

وقلص أتالانتا الفارق بواسطة الكرواتي ماريو باساليتش عندما استغل كرة مرتدة من القائم الأيسر للحارس الإسباني بيبي رينا، إثر تسديدة من مسافة قريبة للدولي الكولومبي لويس موريال (79)، لكن فيدات موريكي من كوسوفو أعاده إلى سابق عهده بعد ثلاث دقائق بتسجيله الهدف الثالث لفريق العاصمة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من البرازيلي اندرياس بيريرا، فتابعها داخل المرمى الخالي.

وثأر لاتسيو لخروجه على يد أتالانتا بالذات من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية عندما خسر أمامه 2-3، الأربعاء، على الملعب ذاته، عندما أكمل أتالانتا المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو (53)، كما أهدر له البديل الدولي الكولومبي دوفان ساباتا ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وهو الفوز الخامس توالياً للاتسيو الذي لم يخسر في مبارياته الست الأخيرة في الكالشيو، فرفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة أمام اتالانتا الذي مني بخسارته الرابعة هذا الموسم وتراجع إلى المركز السادس.

وعمق جنوى جراح مضيفه كروتوني صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ماتيا ديسترو (24 و50)، والألماني لينارت تشيبورا (29).

وتعادل كالياري مع ساسوولو بهدف للبرازيلي جواو بيدرو جالفاو (75)، مقابل هدف للفرنسي جيريمي بوجا (90+4).

وعاد أودينيزي إلى سكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه سبيتسيا بهدف وحيد سجله الأرجنتيني رودريو دي بول في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.