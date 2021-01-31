شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أحد مشاهير «التواصل» 6 أشهر لتعاطيه المخدرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، على أحد مشاهير مواقع التواصل (خليجي) - 18عاماً، لإدانته بحيازة المخدرات وتعاطيها مع متهمين آخرين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى فبراير الماضي، حين تم إلقاء القبض على المدان وآخرين، بعد ورود معلومات للتحريات، بتعاطيه وأصدقائه المخدرات داخل مقر سكنه في أحد الأبراج بدبي.

وأفاد شاهد من شرطة دبي، في أروقة القضية، بأن فرق التحريات ألقت القبض على المدان الأول وآخرين، بينهم فتاة قاصر في مقر سكنه، وعند تفتيش المسكن عثرت على مخدرات، فضلاً عن ثلاث شتلات لمواد مخدرة، وجهاز كهربائي ضوئي يستخدم لإنبات الشتلات داخل الشقة.

وأفاد المدان الأول، في اعترافه في تحقيقات النيابة أن متهماً آخر في القضية جلب الشتلات إلى الشقة، وأن الأخير اشترى البذور من شخص بإحدى الحفلات لكنه لا يعلم أي بيانات عن البائع، وهو الذي وضعها في شقته، كما أقر بتزويد متهمة أخرى محالة إلى محكمة الأحداث دون مقابل.

وذكر متهم آخر في القضية بأن مخدر الحشيش المضبوط في شقة عائد له، وأنه اشتراه من أحد الأشخاص بمشاركة المدان الرئيسي مقابل مبالغ مالية.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن المتهمة المحالة إلى محكمة الأحداث، زودها المدان الرئيسي وأن عملية القبض طالت شخصاً آخر عثر داخل مركبته على كمية من مخدر الحشيش داخل علبة بلاستيكية أخفاها تحت كرسي السائق، وأقر الأخير بأنه حصل عليها من شخص آسيوي مجهول الهوية موجود خارج الدولة باعه إياها عبر تطبيق واتس أب، بأسلوب يلجأ إليه مروجو المخدرات في الفترة الأخيرة، بإرسال مكان وجود المخدر عبر خدمة تحديد المواقع ثم يحول إليه المشتري النقود من خلال أحد مكاتب الصرافة دون أن يتقابلا، لافتاً إلى أنه أعاد بيع المخدرات للمتهم الثاني الذي ضبط في شقة المدان الرئيسي مبلغ من المال.

