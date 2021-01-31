بريطانيا تسجل 21 ألفا و88 إصابة جديدة بكورونا و587 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم الأحد تسجيل 21 ألفا و88 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و587 حالة وفاة.

وأوضحت البيانات الحكومية - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بريطانيا ارتفع إلى 3 ملايين و817 ألفا و176 حالة منذ بداية الجائحة، بينما ارتفع اجمالي الوفيات إلى 106 آلاف و158 حالة.

يشار إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد في بريطانيا بلغ 8 ملايين و977 ألفا و329 شخصا، فيما حصل 491 ألفا و53 شخصا على الجرعة الثانية.