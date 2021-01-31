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خبراء الصحة العالميّة المكلّفون بدراسة منشأ "كورونا" يزورون مستشفى إستقبل أوّل مرضى "كوفيد-19"

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اسماعيل عبد الحي - إلتقى خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يدرسون منشأ فيروس اليوم، السبت 30 جانفي 2021، بعاملي مستشفى ووهان، حيث تم علاج أول مرضى "كوفيد- 19"، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

 

وتم تشخيص أول مرضى "كوفيد-19" رسميا بأواخر عام 2019 في مستشفى جينينتان المخصص للعلاج الطبي الطارئ.

 

وجاءت زيارة خبراء الصحة العالمية بعد عام من ظهور أول حالة إصابة بكورونا، وذلك بسبب عدم سماح السلطات الصينية لقدوم الفريق.

 

وحذرت الصين الأسبوع الماضي الولايات المتحدة من "التدخل السياسي" خلال زيارة الفريق بعد أن طالب البيت الأبيض بإجراء تحقيق "صارم وشفاف".

 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الخبراء سيلتزمون بالأسباب العلمية التي تقف وراء كيفية إنتقال الفيروس من الحيوانات (التي يُعتقد أنها خفافيش) إلى البشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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