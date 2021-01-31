اليوم / الجزائر تبدأ حملة التلقيح ضدّ "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - باشرت الجزائر اليوم، السبت 30 جانفي 2021، حملة التلقيح ضد كورونا من بلدة أولاد يعيش بولاية البُليْدة، القريبة من العاصمة.

وأشرف كل من وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد والناطق الرسمي بإسم لجنة رصد فيروس كورونا على إنطلاق عملية التلقيح.

ووفق ما ذكرته جريدة "النهار أونلاين" الجزائرية، ستكون الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وكشف من جهته، وزير الاتصال عمار بلحيمر أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد كورونا تنطلق يوم غد الأحد.

وحسب وزير الاتصال، فإن عملية التلقيح في مرحلتها الثانية تخص أسلاك الأمن، الحماية المدنية، التعليم، والمسؤولين السياسيين والأسرة الإعلامية.

وللإشارة وصلت أمس الجمعة، الطائرة العسكرية الحاملة للشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك v إلى مطار بوفاريك.

وأفاد وزير الاتصال بأن هناك شحنات أخرى من اللقاح، ستصل من الهند والصين.