الولايات المتحدة تفرض إرتداء الكمّامة داخل وسائل النقل العمومي

اسماعيل عبد الحي - أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمرا يطلب إرتداء الكمامات في وسائل النقل ومراكز العبور، بما في ذلك الطائرات وسيارات الأجرة والقطارات، بدءا من الاثنين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن تفويض الكمامات، ساري المفعول إعتبارا من 1 فيفري.

ويشمل القرار السيارات ذات الركوب المشترك ومترو الأنفاق، ويجعل من عدم إرتداء الكمامات وفقا للتعليمات، إنتهاكا للقانون الفيدرالي.

ولا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها مشغل واحد.

ويأتي هذا القرار تبعا لأمر أصدره الرئيس الأمريكي، جو بايدن في 21 جانفي، وجه في الوكالات إلى "إتخاذ إجراء فوري" لطلب إرتداء الكمامات داخل وسائل النقل وفي كل مراكز النقل.

المصدر: رويترز