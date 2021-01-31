اليونان ترصد أول إصابة بسلالة «كورونا» الجنوب الأفريقي

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أفادت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجنوب أفريقي المتحور الأحد في مدينة سالونيكي (شمال).

وجاء في بيان وزاري أن اجتماعاً استثنائياً عقد بعد ظهر الأحد في سالونيكي التي توجه إليها وزير الدولة لحماية المواطن نيكوس هردالياس «بشكل عاجل» ورئيس الهيئة الوطنية للصحة العامة بانايوتيس اركومانياس.

وأضاف البيان أن زيارة المسؤولين كانت «ضرورية» بعد مؤتمر عبد الفيديو عقده صباحاً علماء الأوبئة.

ولم تتوافر أي معلومات حتى الآن عن عدد الإصابات بالمتحور الجنوب أفريقي الشديد العدوى، على غرار المتحور البريطاني.

وسجلت اليونان 156473 إصابة و5779 وفاة بكوفيد-19 منذ بدء تفشي الفيروس نهاية فبراير، علماً أن العدد الأكبر منها أحصي في الأشهر الثلاثة الماضية.