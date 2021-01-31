أوروبا.. إغلاق وقيود جديدة لمنع انتشار «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - تغلق فرنسا، اليوم الأحد، مراكزها التجارية الكبيرة وحدودها أمام الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، مشددةً بذلك قيودها على غرار البرتغال وألمانيا وكندا للجم الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأغلق اليوم حوالي 400 مركز تجاري لا يبيع أغذية وتفوق مساحته عن ألفي متر مربع. وتعتزم الحكومة تثبيت منحنى الإصابات، مستبعدةً في الوقت الحالي فرض إغلاق ثالث قد تنتج عنه عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتدفّق الزبائن السبت إلى المراكز التجارية الكبيرة في خضمّ فترة الحسومات.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية المدنية وكتب في تغريدة «أثق بكم. الفترة التي نعيشها حاسمة. لنفعل كل ما بوسعنا للحدّ من تفشي الوباء معاً».

وتتزايد القيود على التنقلات في الاتحاد الأوروبي: تطلب فرنسا إبراز نتيجة سلبية لفحص الكشف عن الإصابة بـ«كوفيد - 19» لكل مسافر قادم من دول الاتحاد الأوروبي، وتغلق حدودها أمام الوافدين من خارج الاتحاد، إلا لأسباب قاهرة.

واعتباراً من الأحد، تمنع البرتغال الدولة الأكثر تضرراً من الوباء نسبة إلى عدد سكانها، السفر غير الضروري إلى الخارج. وفي اليوم السابق، منعت ألمانيا دخول إلى أراضيها براً وبحراً وجواً الأشخاص القادمين من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً للنسخ المتحوّرة من الفيروس.

وستشدّد كندا أيضاً القيود على الوافدين إلى أراضيها والتدابير التي تهدف إلى «عدم تشجيع المسافرين»؛ بهدف الحد من تفشي النسخ المتحورة من الفيروس، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو.

في الولايات المتحدة، ستصبح الكمامات إلزامية اعتباراً من الثلاثاء في وسائل النقل المشترك، الطائرات والحافلات والقطارات وسيارات الأجرة والعبارات في كافة أنحاء البلاد. وتُتخذ التدابير المرتبطة بالوباء عادةً في البلاد على المستوى المحلي ولم يشجع يوماً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وضع الكمامات وهو إجراء وعد الرئيس الجديد جو بايدن بفرضه.

وتميل وتيرة الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء في الولايات المتحدة إلى التراجع مع أن العدد الإجمالي للإصابات اليومية لا يزال أعلى بكثير مما سجل خلال الصيف.

ويرى الخبراء أن سبب هذا التحسن يرجع إلى احترام قواعد الوقاية كوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي مع انقضاء مواسم الأعياد التي تزداد خلالها التجمعات.

وتسجل الولايات المتحدة حالياً أكثر من ثلاثة آلاف وفاة في اليوم، بسبب التأخير في الإدخال إلى المستشفيات، لكن منحنيات الوباء تتجه إلى الانخفاض في البلد الذي تسبب الوباء فيه بوفاة أكثر من 430 ألف شخص.

في روما، أعلنت متاحف الفاتيكان، من بينها كنيسة سيستينا، أنها ستعيد فتح أبوابها الاثنين بعد إغلاق استمر 88 يوماً بسبب قيود فيروس كورونا، في أطول إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية.

أما في البيرو، فستغلق الأحد مجددا قلعة الإنكا في ماتشو بيتشو التي كانت قد فتحت أبوابها جزئياً بعد أشهر من الإغلاق بسبب الوباء، لمدة لا تقلّ عن أسبوعين للحدّ من تفشي موجة ثانية من الإصابات بالوباء تضرب البلاد.

وتعتمد دول العالم كله حالياً على التلقيح لوقف تفشي الوباء. وأطلقت الجزائر السبت حملتها للتطعيم عبر اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» في وقت تنتظر مصر الأحد وصول أول شحنة من لقاحات أسترازينيكا البريطانية السويدية.

إلا أن تأخير عمليات التسليم يقلق الاتحاد الأوروبي. وواصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ممارسة الضغط على مختبر أسترازينيكا.



