تقرير يفضح الفساد في مؤسسات “خامنئي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 07:09 مساءً - فصل جديد من مسليسل الفساد الذي ينخر النظام الإيراني، حيث كشف تقرير جديد عن عمليات فساد كبيرة تورط فيها عدد المسؤولين والمؤسسات الحساسة التابعة للمرشد علي خامنئي.

كشفت قناة إيرانية معارضة تبث من لندن، السبت، بناء على وثائق ومعلومات حصلت عليها، عن تفشي الفساد بين قادة سابقين في الحرس الثوري والمؤسسات الاقتصادية التابعة للمرشد علي خامنئي.

وأشارت القناة في تقرير أعده مراسلها ”مجتبى بور محسن“، إلى أن ”كبار المسؤولين العسكريين والمؤسسات الخاضعة للمرشد علي خامنئي، متورطون بعمليات فساد في المنطقة الاقتصادية الحرة (أروند) الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب إيران“.

وأضافت أن ”عمل المسؤولين أدى إلى خراب وفساد في محافظة خوزستان التي تعاني فقرا مدقعا على الرغم من كثرة ثرواتها الطبيعية“.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة أروند 37400 هكتار عند التقاء نهري كارون وأروند، وتقع المنطقة على ارتفاع ثلاثة أمتار فوق مستوى سطح البحر وعلى مقربة من شمال غرب الخليج العربي.

وقالت القناة إن ”الوثائق تبين أن قادة سابقين في الحرس الثوري وبعض المسؤولين رفيعي المستوى في إيران تورطوا في الفساد في منطقة أروند الاقتصادية الحرة، على مدى السنوات السبع الماضية، حيث حصل هؤلاء المسؤولون وأقاربهم على مئات المليارات من التومانات من الميزانية العامة للبلاد“.

ومن بين المؤسسات المتورطة بقضايا الفساد هي ”مؤسسة المستضعفين“ الخاضعة لخامنئي، وتعد ثاني أكبر مؤسسة اقتصادية في إيران بعد شركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتلقت هذه المؤسسات مئات المليارات من التومانات على شكل عقود مشبوهة، دون التنفيذ الكامل للعقود التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وكشفت الوثائق عن الدور الذي يلعبه المرشد خامنئي ومستشاره أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، وأقاربه، وكذلك محمد فروزنده، الرئيس السابق لـ“مؤسسة المستضعفين“ والقائد السابق في الحرس الثوري الإيراني ومقربوه في هذه المؤسسة العسكرية الإيرانية المريبة، في الملف الاقتصادي للمنطقة الاقتصادية الحرة أروند، جنوب غربي إيران.

وتورطت هذه الشبكة من الأقارب والأصدقاء بتوزيع القروض والأموال فيما بينهم، فيما تعاني محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية والتي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة من الفقر.

ووفقاً للوثائق فقد قام ”إسماعيل زماني، مدير المنطقة الحرة في أروند، وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري (معتقل حالياً)، قام بسلسلة من الاختلاسات والفساد والعقود الوهمية، على مدى السنوات السبع الماضية، بحسب ديوان الرقابة الإيراني“.

وتنتمي شركة خانه الإيرانية لمؤسسة المستضعفين، ورئيس مجلس الإدارة لهذه الشركة هو، ناجي شمخاني، ابن عم علي شمخاني، وهذه الشركة التي أكملت مشروع المبارزة أخيرًا بـ 120 مليار تومان.

لكن الوجه الثاني للانتهاكات الجسيمة في مجال مشاريع منطقة ”أروند“ الاقتصادية التنموية هو موعود شمخاني، ابن شقيق علي شمخاني.

وكان موعود شمخاني، رئيسًا لمكتب إسماعيل زماني لبضعة أشهر، ولكن بأمر من عمه أصبح نائبًا فنيًا في منطقة اروند الحرة.

وفي عقد آخر غير قانوني، منحت المنظمة بناء موقع شلمجة على مساحة 13 هكتارًا وخدمات الصرف الصحي وخدمات الرعاية لشركة الإسكان الإيرانية دون مناقصة.

وقال المحلل السياسي وعضو المجلس الانتقالي الإيراني، محسن سازكارا، إن ”التقرير يثبت كيف أن مؤسسة المرشد علي خامنئي (الولي الفقيه)، منتجة ومصنعة للفساد في إيران، حيث إنها تتمتع بسلطة مطلقة لا رقيب ولا حسيب لها“.

وأشار سازكارا إلى أن ”مؤسسات خامنئي الاقتصادية تمتلك نصف اقتصاد البلاد، وأن هذه المؤسسات جمعت حولها أفراداً فاسدين موالين للمرشد جاهزين للنهب والسرقة، وأحيانا القتل والاغتيال“.

وتحتل إيران المرتبة 146 من بين 180 دولة من حيث الفساد وانتشاره، بحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في يناير/كانون الثاني 2020، مضيفة ”هذا هو الترتيب الأسوأ في البلاد في السنوات الأخيرة“.

والفساد هو جوهر الأنظمة الشمولية، فالافتقار إلى الشفافية، وانعدام المساءلة، وعرقلة حرية وسائل الإعلام لكشف الفساد، وعرقلة التدفق الحر للمعلومات، يسير جنبًا إلى جنب مما يؤدي إلى إغراق البلاد في نطاق واسع ومنهجي لحالات الفساد، وفقا لمتابعين للشأن الايراني.

ويرى محمد فاضلي، عالم اجتماع وعضو هيئة التدريس بجامعة بهشتي في طهران، أن ”إجراءات السلطة القضائية الإيرانية والاعتقالات لمحاربة الفساد لا تحل هذه المشكلة“.

وأضاف: ”طالما أن هناك نقص في الشفافية وعرقلة النشر الحر للمعلومات ليس نشطاً“.

وبين فاضلي أن ”طريقة الاعتقال والمحاكمة تظهر للناس مدى عمق الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية الإيرانية“.