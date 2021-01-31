90 ألف مستفيد من لقاح كورونا في المغرب ولا آثار جانبية خطيرة إلى حدود الآن

جدة - عبدالحي حسين - “بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 حوالي 90 ألف مستفيد”، بحسب ما كشف عنه الدكتور عبد الحكيم يحيان، عضو اللجنة الوطنية للتلقيح، في تصريح لـ”اليوم24”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “90 ألف مستفيد، ومستفيدة من التلقيح، سواء التلقيح الصيني، أو البريطاني، ضد فيروس كورونا، وذلك منذ يوم أمس السبت”.

إلى ذلك، أفادت مصادر “اليوم24″، من داخل لجنة خاصة، تتبع الآثار الجانبية للقاح، أنه إلى حدود الآن، لم يتم التبليغ من طرف المستفيدين من اللقاح المذكور، من آثار جانبية خطيرة.

وأوضح المصدر نفسه أن البعض أبلغ عن آثار جانبية طبيعية، متمثلة في ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة.

يذكر أن الملك محمد السادس، تلقى، مساء الخميس الماضي، بالقصر الملكي في فاس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا؛ ليعطي بذلك انطلاقة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

كما تتلقى الأطر الطبية، والتمريضية، والإدارية، التابعة لوزارة الصحة، والعاملين في الصفوف الأمامية، والفئات المسنة الجرعة الأولى من اللقاح، ابتداء من أول امس الجمعة، بعد عملية الانخراط في التلقيح.

وستكون عملية التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة، والأجانب المقيمين في المغرب، الذين تتراوح أعمارهم، ما بين 17، وأزيد من 75 سنة، في سبيل تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي.

ويعد المغرب أول بلد إفريقي يطلق حملة تلقيح وطنية، بعد أن تسلم، أول الأربعاء الماضي، أول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد كوفيد -19، فيما كان قد توصل بدفعة من لقاح أسترازينيكا.

