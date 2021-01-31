البيضاويون يتنفسون الصعداء بعد انطلاق الحافلات الجديدة في الجولان

جدة - عبدالحي حسين - تنفس البيضاويون الصعداء، خلال الأيام الجارية، بعد انطلاق الحافلات الجديدة، التابعة للشركة الإسبانية “ألزا”، المفوض لها بالتدبير قطاع النقل الحضري في الدارالبيضاء، في الجولان في بعض شوارع المدينة.

وعبر عدد من البيضاوين، في تصريحات متطابقة لـ”اليوم24″، عن ارتياحهم لدخول الحافلات الجديدة إلى المدينة، بعدما عانوا فترة عصيبة مع حافلات مهترئة تابعة لشركة “مدينة باص”، بعضها كان عرضة للنيران على الطريق العام.

وينتظر أن يعرف، نهاية شهر فبراير المقبل، انطلاق العمل بالأسطول الجديد للحافلات، بشكل رسمي، بحسب ما صرح به سعيد رفيق، رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، المشرفة على قطاع النقل لـ”اليوم24”.

وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح سابق للموقع أن هاته الحافلات كانت قد دخلت المغرب منذ فترة زمنية، مبرزا، أن يرتقب أن تنطلق هاته الحافلات بشكل رسمي، نهاية شهر فبراير كأبعد تقدير، بمجرد إنهاء ترتيبات إدارية.

وستبدأ عملية تجديد الحظيرة بـ 400 حافلة، علما أن تغطية الشبكة ستنتقل من 47 إلى 57 خطا على مستوى 18 جماعة، التي تدخل في نطاق مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، وهي الدارالبيضاء، والمشور، والمحمدية، وعين حرودة، وبني يخلف، والنواصر، وبوسكورة، وأولاد صالح، ودار بوعزة، ومديونة، والهراويين، وتيط مليل، والشلالات، وسيدي موسى المجدوب، وسيدي موسى بن علي، والمجاطية أولاد الطالب، ومديونة، وسيدي حجاج، وواد حصار.

