وفاة الوزير اللبناني السابق ميشال المر متأثراً بإصابته بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

توفي الأحد السياسي اللبناني البارز والوزير السابق، النائب ميشال المر متأثراً بإصابته بفيروس كورونا عن عمر يناهز 89 عاماً بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.



ويعد المر سياسياً مخضرماً، وشغل عدّة حقائب وزارية منها الدفاع والداخلية خلال التسعينيات بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وكان جزءاً من الحكومات التي ترأسها رفيق الحريري، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "النائب ميشال المر توفّي الأحد عن عمر يناهز 89 عاماً جراء إصابته بفيروس كورونا".

وينحدر المر من قرية صغيرة في منطقة المتن شمال شرق بيروت، وهو من مواليد عام 1932، وانتخب عدة مرات ممثلاً في البرلمان لهذه المنطقة ذات الأغلبية المسيحية. كما سبق وأن تحالف مع التكتل البرلماني لميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي.

ونجا المر عام 1991 من محاولة اغتيال، وكان يفترض أن يترأس المر الوفد اللبناني الذي كان سيقود المفاوضات مع إسرائيل قبيل انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.