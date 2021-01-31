شكرا لقرائتكم خبر رئيس البرلمان الإيراني: موقف بايدن مخيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أمس، موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من إيران بأنه (مخيب للآمال).

ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عنه القول «إن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي بدلا من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها»، وأضاف «إذا كانت أمريكا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عمليا بدلا من وضع الشروط».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن، وقال «إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية».

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

وتؤكد إيران أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترمب.