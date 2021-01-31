الهند.. مودي يتعهد بالمضي في الإصلاحات الزراعية بعد اضطرابات دامية

نيودلهي - أ ف ب

أكّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد أن الهند ستمضي قدماً في الإصلاحات الزراعية الجديدة، منتقداً أعمال الشغب الدامية التي اندلعت الأسبوع الماضي بالعاصمة في أعقاب حملة احتجاج للمزارعين مستمرة منذ أسابيع.

واجتاح آلاف المزارعين الغاضبين الثلاثاء نيودلهي، قادمين على ظهر جرارات من مخيمات على حدود العاصمة، حيث نظموا اعتصامات كبيرة منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن التجمع تحول إلى أعمال شغب وفوضى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة المئات من رجال الشرطة، ووصف مودي هجوم المزارعين على قلعة تاريخية بأنه «إهانة» للعلم الوطني.

وتصر حكومته على أن قطاع الزراعة بحاجة إلى إدخال إصلاحات، لكن المزارعين الغاضبين يخشون من أن قوانين إلغاء التنظيم الزراعي الحكومي ستضعهم تحت رحمة الشركات الكبرى التي تهيمن بالفعل على الصناعات الأخرى.

وفي أول تعليق علني له على أحداث الثلاثاء، شدد مودي على أن الحكومة ما زالت «ملتزمة بتحديث الزراعة».

وقال مودي في خطابه الإذاعي الشهري الأحد إن «جهود الحكومة ستتواصل أيضاً في المستقبل».

وأضاف زعيم الحزب القومي الهندوسي الحاكم: «في 26 كانون الثاني/يناير، شعرت البلاد بحزن شديد عندما شاهدت إهانة الألوان الثلاثة» لعلم البلاد.

والثلاثاء، احتشد المتظاهرون في القلعة الحمراء المدرجة في قائمة التراث العالمي، والتي يبلغ عمرها 400 عام، ورفعوا أعلام اتحادات دينية وزراعية، رغم أنهم لم يزيلوا العلم الوطني من أعلى المبنى التاريخي.

وجاءت تعليقات مودي فيما اعتقلت الشرطة صحفياً واحداً على الأقل وقدمت شكاوى ضد آخرين، ما أثار مخاوف من قمع إعلامي بسبب تغطية الاحتجاجات.

واعتُقل مانديب بونيا، الذي يكتب لمجلة كارافان الناطقة بالإنجليزية يوم السبت في سينجو، أحد مواقع الاحتجاج الرئيسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تصويره وهو يُقتاد إلى المحكمة الأحد، حيث من المتوقع أن يُتهم بجرائم غير معروفة.

ومنذ الثلاثاء، تم تسجيل ما لا يقل عن خمس شكاوى ضد صحفيين هنود وعضو الكونجرس المعارض في البرلمان بشأن عدة مزاعم، بما في ذلك التحريض على الفتنة والتآمر الإجرامي.

ودعت لجنة حماية الصحفيين، الهيئة الدولية لمراقبة وسائل الإعلام، السلطات الهندية لإطلاق سراح بونيا وصحفياً آخر ورد أنه تم اعتقالهما، على الفور.

وقالت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عبر تغريدة في وقت متأخر من مساء السبت إن «على السلطات الهندية السماح للصحفيين بأداء عملهم دون تدخل».

وشدّدت الشرطة السبت الإجراءات الأمنية حول المخيمات بعد قطع الاتصال بالإنترنت في المناطق المحلية، مع وصول آلاف المزارعين إلى المواقع للانضمام إلى الاحتجاجات.

لطالما كان قطاع الزراعة حقل ألغام سياسي، حيث يعمل به نحو 70 في المئة من السكان البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.