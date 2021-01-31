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سلطنة عُمان تمدد إغلاق المنافذ البرّية لأسبوع آخر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة العليا، المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس «كوفيد-19» في سلطنة عمان، الأحد، تمديد إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء الاثنين الموافق 8 من فبراير/شباط 2021، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء العمانية».
يذكر أن السلطنة قد مددت الأسبوع الماضي فتح المنافذ البرية، قبل أن تعود اليوم وتمدد إغلاقها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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