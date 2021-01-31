شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقالات في بروكسل لتجنب تظاهرات احتجاجاً على إجراءات «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أعلن متحدث باسم الشرطة البلجيكية، الأحد، أن عشرات الأشخاص أوقفوا احترازياً في بروكسل، لمنع تظاهرتين حظرتهما السلطات، للاحتجاج على تدابير مكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

وأكد المتحدث: «اعتقلنا أكثر من 200 شخص حتى الآن»، خصوصاً في محيط محطات بروكسل. وأوضح أنه تم إخلاء ساحة أمام المحطة الرئيسية، حيث كان عدد المحتجين «أكبر». وبين الحضور «أنصار نوادي» كرة قدم محلية.

وإضافة إلى المحطة المركزية، دعي المتظاهرون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع أمام نصب شهير في المدينة.

وكتبت الشرطة البلجيكية على تويتر: «نذكر بأن لا ترخيص للتظاهر الأحد». وأضافت «الأشخاص المصممون على التظاهر في بروكسل اليوم سيطلب منهم المغادرة، وإذا دعت الحاجة سيتم توقيفهم إدارياً».

وقررت البلاد مؤخراً منع السفر «غير الضروري» من وإلى أراضيها حتى الأول من مارس/آذار المقبل.

ومنذ ثلاثة أشهر تقريباً تطبق تدابير عزل في بلجيكا، مع بقاء المدارس مفتوحة وتعليق عدة قطاعات أنشطتها مثل المقاهي والمطاعم والمسارح وصالات الرياضة.