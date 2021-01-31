شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تستضيف بايدن قبيل قمة مجموعة السبع في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «رويترز»

قالت صحيفة صنداي تايمز، الأحد، إن إليزابيث ملكة بريطانيا ستستضيف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وغيره من الزعماء في قصر بكنجهام قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في يونيو/حزيران.

وقالت الصحيفة التي وصفت الدعوة بأنها استقبال «القوى الناعمة»، إن الملكة ستكون برفقة أمير ويلز ودوقة كورنول، ودوق ودوقة كمبريدج. ورفض القصر التعليق على التقرير.

وأعلنت بريطانيا اعتزامها عقد أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ نحو عامين لقمة مجموعة السبع في يونيو/حزيران في كورنول جنوب غربي إنجلترا.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتوصل الاجتماع إلى إجماع على أن الاقتصاد العالمي يجب أن ينتعش بعد آثار جائحة «كوفيد ـ 19» بشكل مستدام يدعم حرية التجارة.