شكرا لقرائتكم خبر عن 11 قتيلاً على الأقل في تفجيرين منفصلين شمالي سوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: «أ ف ب»

قتل 11 شخصاً بينهم ستة مدنيين، الأحد، في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة أعزاز والآخر قرب مدينة الباب الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها شمالي سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان

وأفاد المرصد بمقتل ستة مدنيين بينهم طفلة في تفجير سيارة مفخخة قرب المركز الثقافي في مدينة أعزاز، ما أسفر أيضاً عن إصابة 22 آخرين.

وفي أعزاز شوهدت سيارة مشتعلة في مكان الحادث يتصاعد منها دخان، بينما يهرع المارة إليها، ويحمل أحدهم طفلاً ملفوفاً بقطعة قماش ملطّخة بالدماء.

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير بسيارة مفخخة حاجزاً لمسلحين سوريين موالين لتركيا قرب مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم على الأقل.

وتشهد مناطق شمالي سوريا التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية موالية لها، تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها. وأدى تفجير سيارة مفخخة، السبت، إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

وفي 2 كانون الثاني/يناير، قتل مدني وأصيب تسعة آخرون بانفجار سيارة مفخخة في جنديرس بريف عفرين، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضروات في بلدة سري كانيه ـ راس العين الحدودية، ما أدى إلى قتلى وجرحى.

ومنذ عام 2016، سيطرت تركيا وفصائل سورية موالية لها، على عدة مناطق شمالي سوريا.