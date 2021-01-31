شكرا لقرائتكم خبر عن دول أوروبية وأمريكية تفرض قيوداً على السفر إليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (باريس - أ ف ب)

تغلق فرنسا الأحد مراكزها التجارية الكبيرة وحدودها أمام الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي، مشددةً بذلك قيودها على غرار البرتغال وألمانيا وكندا للجم الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.

وتحت رقابة مشددة من جانب السلطات الصينية، زار خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفون بالتحقيق في مصدر الوباء، الأحد سوق هوانان بمدينة ووهان في وسط الصين، حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وهذه الزيارة شديدة الحساسية من الناحية السياسيّة بالنسبة لبكين المتهمة بأنها تأخرت بالتحرك في مواجهة أولى الإصابات بكوفيد-19 في المدينة الهائلة الواقعة في وسط الصين.

ويلتزم النظام الشيوعي الصيني صمتاً شبه كامل حيال الزيارة بينما تقلل بكين من أهمية مهمة الخبراء الأجانب، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان الجمعة «إنه ليس تحقيقاً»، رافضاً توجيه أصابع الاتهام إلى بلاده.

وتمكنت الصين من الحدّ من عدد الإصابات على أراضيها الذي يبلغ أقل من 90 ألفاً، بينما بلغ عدد الوفيات 4636، بحسب التعداد الرسمي، فيما تفشى الفيروس في كافة أنحاء العالم مسجلاً أكثر من مليوني وفاة.

وفرضت السلطات الأسترالية الأحد عزلاً لمدة خمسة أيام على مليوني شخص في بيرث بعد اكتشاف أول إصابة محلية بالمرض منذ عشرة أشهر.

وقال رئيس وزراء الولاية مارك ماكجوان «سياستنا هي سياسة الاستجابة السريعة والصارمة بهدف استعادة السيطرة على الوضع، ولكي لا نشهد تطوّر بؤر إصابات كما شهدنا في الخارج».

«أثق بكم»

في فرنسا، أغلق الأحد حوالي 400 مركز تجاري لا يبيع أغذية وتفوق مساحته ألفي متر مربع، وتعتزم الحكومة تثبيت منحنى الإصابات، مستبعدةً في الوقت الحالي فرض إغلاق ثالث قد تنتج عنه عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتدفّق الزبائن السبت إلى المراكز التجارية الكبيرة في خضمّ فترة الحسومات.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية المدنية، وكتب في تغريدة: «أثق بكم. الفترة التي نعيشها حاسمة. لنفعل كل ما بوسعنا للحدّ من تفشي الوباء معاً».

وتتزايد القيود على التنقلات في الاتحاد الأوروبي، إذ تطلب فرنسا إبراز نتيجة سلبية لفحص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 لكل مسافر قادم من دول الاتحاد الأوروبي وتغلق حدودها أمام الوافدين من خارج الاتحاد، إلا لأسباب قاهرة.

واعتباراً من الأحد، تمنع البرتغال الدولة الأكثر تضرراً من الوباء نسبة إلى عدد سكانها، السفر غير الضروري إلى الخارج، وفي اليوم السابق، منعت ألمانيا الدخول إلى أراضيها براً وبحراً وجواً للأشخاص القادمين من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً للنسخ المتحوّرة من الفيروس.

وستشدّد كندا أيضاً القيود على الوافدين إلى أراضيها والتدابير التي تهدف إلى «عدم تشجيع المسافرين» بهدف الحد من تفشي النسخ المتحورة من الفيروس، وفق ما أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وفي الولايات المتحدة، ستصبح الكمامات إلزامية اعتباراً من الثلاثاء في وسائل النقل المشترك، الطائرات والحافلات والقطارات وسيارات الأجرة والعبارات في كافة أنحاء البلاد. وتُتخذ التدابير المرتبطة بالوباء عادةً في البلاد على المستوى المحلي، ولم يشجع يوماً الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وضع الكمامات، وهو إجراء وعد الرئيس الجديد جو بايدن بفرضه.

وتميل وتيرة الإصابات الجديدة وحالات الاستشفاء في الولايات المتحدة إلى التراجع مع أن العدد الإجمالي للإصابات اليومية لا يزال أعلى بكثير مما سجل خلال الصيف.

ويرى الخبراء أن سبب هذا التحسن يرجع إلى احترام قواعد الوقاية كوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي مع انقضاء مواسم الأعياد التي تزداد خلالها التجمعات.

وتسجل الولايات المتحدة حالياً أكثر من ثلاثة آلاف وفاة في اليوم، بسبب التأخير في الإدخال إلى المستشفيات، لكن منحنيات الوباء تتجه إلى الانخفاض في البلد الذي تسبب الوباء فيه بوفاة أكثر من 430 ألف شخص.

ويشرح آميش أدالجا من مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي لفرانس برس أن «فترة السفر التي استغلها الفيروس انتهت تقريباً».

وفي روما، أعلنت متاحف الفاتيكان، أنها ستعيد فتح أبوابها الاثنين بعد إغلاق استمر 88 يوماً بسبب قيود فيروس كورونا، في أطول إغلاق منذ الحرب العالمية الثانية.

أما في البيرو، فستغلق الأحد مجدداً قلعة الإنكا في ماتشو بيتشو التي كانت قد فتحت أبوابها جزئياً بعد أشهر من الإغلاق بسبب الوباء، لمدة لا تقلّ عن أسبوعين للحدّ من تفشي موجة ثانية من الإصابات بالوباء تضرب البلاد.

برلين تهدد المختبرات

بالانتقال إلى النرويج، أعلنت الحكومة السبت رفع إجراءات عدة في أوسلو ومحيطها كان قد تمّ اتخاذها نهاية الأسبوع الماضي إثر اكتشاف إصابات بالنسخة البريطانية لكورونا في منطقة قرب العاصمة.

وتعتمد دول العالم كله حالياً على التلقيح لوقف تفشي الوباء، وأطلقت الجزائر السبت حملتها للتطعيم عبر اللقاح الروسي «سبوتنيك-في» في وقت تنتظر مصر الأحد وصول أول شحنة من لقاحات أسترازينيكا البريطانية السويدية.

إلا أن تأخر عمليات التسليم يقلق الاتحاد الأوروبي، وواصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ممارسة الضغط على مختبر أسترازينيكا.

فكتبت في تغريدة: «أتوقع أن تقوم الشركة (أسترازينيكا) بتسليم الـ400 مليون جرعة بحسب الاتفاق».

وهدّدت برلين الأحد بإطلاق إجراءات قانونية في حال كانت المختبرات «لا تحترم التزاماتها» تسليم اللقاحات للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير: «في حال تبيّن أن الشركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب القانونية»، وأضاف: «لا يمكن لأي شركة أن تفضّل دولة على أخرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

وطالب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بالتحلي بـ«الوضوح والشفافية» في قضية تأخير أسترازينيكا في التسليم، معتبراً أنه في حال تبيّن أنه تم تفضيل بريطانيا على سائر الدول الأوروبية؛ سيشكل ذلك «مشكلة».

وفعّل الاتحاد الأوروبي الجمعة آلية تتيح تقييد صادرات اللقاحات المصنعة على أراضيه إلى الخارج، والتي تمنع خروج جرعات مخصصة للأوروبيين.