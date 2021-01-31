بلدية مدينة الشارقة تطلق خطتها الاستراتيجية 2021-2023

الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت بلدية مدينة الشارقة الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة 2021 -2023 كمرحلة أولى ضمن مراحل خارطة الطريق المستقبلية حتى مئويتها عام 2027 لتواكب الغايات والطموحات التي تحرص على تحقيقها، وفق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة في الاستدامة وجودة الحياة، حيث قامت البلدية باستشراف المستقبل وتحديد محركات التغيير والعوامل المؤثرة في مجالات العمل البلدي وتحليل التحديات التي يجب التعامل معها، وكذلك الفرص الواجب استثمارها لضمان نموها وتطورها وتعزيز قدراتها المؤسسية والفنية والتقنية لمواكبة التغيرات المتسارعة في بيئة ومجالات عملها.

جاءت استراتيجية 2021-2023 لتعكس مرحلة التأهيل والتحول التي سيتم فيها انجاز البرامج والمشاريع كافة التي تدعم التحول الذكي للخدمات والبنية التحتية الرقمية للبلدية بالإضافة الى مشاريع المرافق الخدمية المبتكرة وبرامج التأهيل والتطوير المؤسسي تمهيدًا لمرحلة الانطلاق والتمكين ومن ثم مرحلة تحقيق الرؤية.

وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية الحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجهات الإمارة الباسمة في المجالات كافة، لتقديم أفضل الخدمات بكفاءة عالية وتحقيق الريادة وتعزيز جودة الحياة لكل فئات المجتمع.

وأوضح الطريفي أن الخطة التي أطلقتها البلدية للأعوام الثلاثة القادمة تم تطويرها على أسس علمية أخذت بعين الاعتبار دراسات مقارنة معيارية للممارسات الرائدة عالمياً وإقليمياً ومحلياً في مجال العمل البلدي، حيث تم التركيز على محاور الريادة والتنافسية وجودة الحياة والاستدامة الرائدة والتكامل والمرونة والابتكار والنمو والتطور المؤسسي.

من جانبها أوضحت بدور الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل أن الخطة الاستراتيجية تتضمن 15 هدفاً استراتيجياً تشمل تحقيق مراكز ريادية في مؤشرات التنافسية للمجال البلدي وتدعم قدرات مدينة الشارقة في الجذب السياحي والاستثماري والسكني، بالإضافة الى ضمان تحقيق التفوق التشغيلي والتميز المؤسسي، وتمكين وتعزيز دور الشركاء، وتطوير خدمات بلدية استباقية ترتكز حول المتعاملين، وتحويل خدمات البلدية الى خدمات ذكية تحقق سعادة المتعاملين.

كما ركزت الأهداف الإستراتيجية على تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة وتطوير واستحداث مرافق عامة خدمية وترفيهية والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية والحلول الخضراء.

وعلى الصعيد المؤسسي تسعى البلدية الى تطوير قدراتها المؤسسية الداعمة لتحقيق استراتيجيتها بالتركيز على تأهيل وتمكين رأس مالها البشري وتوفير الموارد المالية المتنوعة والمستدامة وتطوير بنيتها الرقمية والمؤسسية بصورة متكاملة وترسيخ مبادئ الحوكمة في بيئتها التنظيمية، بالإضافة الى تعزيز ثقافة مؤسسية متميزة.