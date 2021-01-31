شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تنجز مبنى ضاحية سهيلة بكلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أنجزت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، الأعمال الإنشائية النهائية لمبنى مجلس ضاحية سهيلة في حي البطين بمدينة كلباء، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن خدمة المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها دائرة شؤون الضواحي والقرى في تلبية حاجات السكان كمراكز تحقق التواصل بين أفراد المجتمع والمسؤولين.

وقال رئيس الدائرة المهندس علي بن شاهين السويدي، إن بناء مجالس الضواحي يجسد سياسة حكومة الشارقة ويقع ضمن الخطة التنموية للدائرة الساعية للتطوير الدائم والوصول إلى أرقى المستويات في مختلف أوجه الحياة، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المجالس يتم وفق طرز عمرانية إسلامية وعصرية وتوزع مرافقها بشكل يلبي عدة احتياجات وتتناسب مع مهامها والخدمات التي تعمل على تقديمها.

وأوضح أن المجالس توفر البيئة المناسبة لنشر وتداول الثقافات الصحية والاستهلاكية والبيئية والسلوكية الواعية والمفيدة في المجتمع وتعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي من خلال التقاء أهالي الضاحية بعضهم مع بعض وتعزيز التقارب فيما بينهم، كما تعتبر باباً مفتوحاً لمناقشة مقترحات أهالي الضاحية ورصد ومتابعة احتياجاتهم إضافة إلى إمكانية استضافة مناسباتهم المختلفة.

وتفصيلاً، أكد المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، أن مجلس ضاحية سهيلة يمتد على مساحة 3,315 متراً مربعاً فيما تبلغ مساحة المبنى ألف متر مربع كما تم إنشاء أسوار ديكورية للمجلس على طول 165.72 متر وسور خرساني مسبق الصنع بجوار المنشأة المجاورة للمبنى بطول 61.6 متر وإنشاء 12 موقفاً للسيارات وموقفين لذوي الهمم مع الملحق الخدمي وغرفة الحارس وغرف الخدمات. ويتكون المبنى الرئيسي من مجلسين مساحة كل واحد منهما 160 متراً مربعاً، إضافة إلى صالة رئيسية بمساحة 220 متراً مربعاً ومكتب مدير و4 مكاتب إدارية ومرافق خدمية خصص بعضها لكبار السن وذوي الإعاقة.

من جهتها، أكدت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء أن الدائرة تعمل على عدد من مجالس الضواحي في مدينة كلباء أبرزها مجلس ضاحية الساف وبلغت نسبة إنجازه 68% ومجلس ضاحية البردي وبلغت نسبة إنجازه 30%.