شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لموظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل حصول مختلف أفراد المجتمع على لقاح كورونا، نظمت شركة داماك العقارية حملة تطعيم لموظفيها وأوزاجهم، يوم الجمعة 29 يناير 2021.

اصطف موظفو الشركة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم»، مع التزامهم الكامل ببروتوكول التباعد الجسدي. وبعد حصولهم على اللقاح، سارعوا إلى التقاط الصور ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تحت شعار: «لا تصاب بالفيروس.. احصل على اللقاح»، حثت داماك جميع موظفيها على حماية أنفسهم وزملائهم في العمل، وكذلك عائلاتهم وأفراد المجتمع من الإصابة بالفيروس، لاسيما مع الزيادة الملحوظة مؤخراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا في دولة الإمارات.

وقال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وعلى مستوى الدولة أيضاً، إلا أن الإمارات تأتي في المركز الأول عالمياً من حيث توزيع اللقاح وتنظيم حملات التطعيم، ونحن بدورنا أردنا أن نشجع ونحث موظفينا على الاستفادة من ذلك، والإسراع في الحصول على اللقاح.